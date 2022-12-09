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Франция передала 100 генераторов для Украины

Франция передала 100 генераторов для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Так, 7 декабря состоялась передача Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров и первый советник Посольства Франции в Украине Бенжамен Рориг.

“Украинские энергетики держат второй фронт в этой войне с россией – энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются – беспрецедентны. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна. И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сверхсложную зиму, - подчеркнул Сафаров.

Рориг отметил, что Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны. Всего на сегодняшний день было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

Переданный 7 декабря груз включает генераторы мощностью от 5 кВ до 10кВ, а также от 12кВА до 40кВА. Соответствующее оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Напомним 

Франция передала Украине два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

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