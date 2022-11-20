Франція передала Україні ЗРК Crotale та РСЗВ

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"Київ отримав від Франції дві ракетні батареї Crotale для ППО та дві реактивні системи залпового вогню LRU для глибокого наземного удару", – сказав міністр.

За його словами, українській армії також потрібні радіолокаційні станції. Цей запит зараз “на розгляді”.

"Парламент також проголосував за фонд підтримки в розмірі 200 млн євро. Це дасть змогу українцям розміщувати замовлення на обладнання від французьких компаній чи забезпечити обслуговування вже поставлених систем", – повідомив Лекорню.

Окрім фінансової та військової допомоги, Франція вирішила навчати українських військових.

"Наше завдання – для початку навчити дві тисячі осіб із 15 тисяч, запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо", – розповів міністр.

Нагадаємо

Державний концерн "Укроборонпром" поівдомив, що Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме важке озброєння та військову техніку.