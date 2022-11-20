Франція передала Україні ЗРК Crotale та РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Франція передала Україні два зенітно-ракетних комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню виданню Le Journal du Dimanche, передає УНН.
Деталі
"Київ отримав від Франції дві ракетні батареї Crotale для ППО та дві реактивні системи залпового вогню LRU для глибокого наземного удару", – сказав міністр.
За його словами, українській армії також потрібні радіолокаційні станції. Цей запит зараз “на розгляді”.
"Парламент також проголосував за фонд підтримки в розмірі 200 млн євро. Це дасть змогу українцям розміщувати замовлення на обладнання від французьких компаній чи забезпечити обслуговування вже поставлених систем", – повідомив Лекорню.
Окрім фінансової та військової допомоги, Франція вирішила навчати українських військових.
"Наше завдання – для початку навчити дві тисячі осіб із 15 тисяч, запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо", – розповів міністр.
Нагадаємо
Державний концерн "Укроборонпром" поівдомив, що Україна спільно з країнами НАТО вироблятиме важке озброєння та військову техніку.