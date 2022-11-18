Україна вироблятиме військову техніку та озброєння спільно з країнами НАТО

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"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами Альянсу", — йдеться у повідомленні.

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Йдеться про такі країни, як Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних.

“Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях”, – інформують у відомстві.

Повідомляється, що однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн “Укроборонпром” і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластеру.

“Загалом для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових Укроборонпром та Міністерство закордонних справ України домовилися про подальшу координацію дій. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України. України, яка є форпостом оборони для усього західного світу”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за підсумками засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн Сполучені Штати, Нідерланди та Чехія працюють разом над тим, щоб передати Україні нові сучасні танки.

Також очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США та їхні союзники у зимовий час зміцнюватимуть оборону України.