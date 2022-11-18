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Украина будет производить военную технику и вооружение совместно со странами НАТО

Украина будет производить военную технику и вооружение совместно со странами НАТО

Киев • УНН

 • 457575 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику. Об этом заявили в государственном концерне "Укроборонпром", передает УНН.

Цитата

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. Укроборонпром будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами Альянса", — говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о таких странах, как Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколько заключенных соглашений с которыми не предусматривают разглашение каких-либо данных.

“Так мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь в безопасных местах”, – информируют в ведомстве.

Сообщается, что одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Государственный концерн “Укроборонпром” и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера.

“В целом для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых Укроборонпром и Министерство иностранных дел Украины договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины. Украина, которая является форпостом обороны для всего западного мира”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что по итогам заседания Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн Соединенные Штаты, Нидерланды и Чехия работают вместе над тем, чтобы передать Украине новые современные танки.

Также глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники в зимнее время будут укреплять оборону Украины.

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