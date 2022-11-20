Франция передала Украине ЗРК Crotale и РСЗО

Детали

"Киев получил от Франции две ракетные батареи Crotale для ПВО и две реактивные системы залпового огня LRU для глубокого наземного удара", – сказал министр.

По его словам, украинской армии также нужны радиолокационные станции. Этот запрос сейчас “на рассмотрении”.

"Парламент также проголосовал за фонд поддержки в размере 200 млн евро. Это позволит украинцам размещать заказы на оборудование от французских компаний или обеспечить обслуживание уже поставленных систем", – сообщил Лекорню.

Кроме финансовой и военной помощи, Франция решила обучать украинских военных.

"Наша задача – для начала научить две тысячи человек из 15 тысяч, предложенных Евросоюзом. 400 украинских военных уже прошли обучение, в том числе на технике, которую мы поставляем", – рассказал министр.

Напомним

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил, что Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.