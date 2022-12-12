Франция передаст Украине очередную партию энергетического оборудования - Шмыгаль

Детали

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил Францию за оказанную помощь, в том числе почти 73 тонны энергетического оборудования, которое уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы. Со своей стороны Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что Париж готовит очередную партию оборудования, необходимого для возобновления энергетической системы.

Премьер-министр также отметил необходимость совместного противодействия ядерному терроризму со стороны россии.

Цитата

"Радиационная и ядерная безопасность — первый пункт мирного плана Президента Украины. рф должна вывести свои войска из Запорожской АЭС и прекратить незаконные действия по украинской станции. Мы должны расширить миссию МАГАТЭ с целью создания демилитаризованной зоны и начать работу по введению действенных санкций против россии и ее компаний в ядерной сфере", - подчеркнул он.

Напомним

7 декабря Франция передала для Украины 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.