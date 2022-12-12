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Франция передаст Украине очередную партию энергетического оборудования - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше обсудили поддержку энергетического сектора Украины после российских атак, а также возможность и необходимость введения санкций против рф в части поставок ядерного горючего и технологий для атомной энергетики, пишет УНН со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Детали

Во время встречи Шмыгаль поблагодарил Францию за оказанную помощь, в том числе почти 73 тонны энергетического оборудования, которое уже передано украинским компаниям для восстановления и стабилизации энергосистемы. Со своей стороны Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что Париж готовит очередную партию оборудования, необходимого для возобновления энергетической системы.

Премьер-министр также отметил необходимость совместного противодействия ядерному терроризму со стороны россии.

Цитата

"Радиационная и ядерная безопасность — первый пункт мирного плана Президента Украины. рф должна вывести свои войска из Запорожской АЭС и прекратить незаконные действия по украинской станции. Мы должны расширить миссию МАГАТЭ с целью создания демилитаризованной зоны и начать работу по введению действенных санкций против россии и ее компаний в ядерной сфере", - подчеркнул он.

Напомним

7 декабря Франция передала для Украины 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

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