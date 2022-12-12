Олена Зеленська прибула до Франції, де зустрілася з Бріжит Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції для зустрічі з першою леді країни Бріжит Макрон. Про це УНН пише з посиланням на соціальні мережі Зеленської.
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“Перша леді Франції Бріжит Макрон – одна з тих, кого маю честь називати не лише колегою, а й подругою. І, звісно, великим другом України: це вона зустрічала українських дітей з онкологією з літака, коли ми евакуювали їх з України “конвоями життя” у перші дні російського нападу. Її фундація зробила великий внесок у відбудову української медицини”, – написала Зеленська на Facebook.
Деталі
Одним із пунктів програми візиту є спільне відвідання паризької школи, у якій навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців. Зеленська зазначила, що Париж став першим французьким містом, де розпочалося офіційне вивчення української мови у школах, де також створено віртуальні класи з навчання української мови.
“А завтра на спеціальному вечорі за підтримки французької спільноти презентую мою благодійну організацію Фундація Олени Зеленської. Ще у вересні я створила її для того, щоб кожен у світі міг долучитися до відновлення України, передусім – до надання гуманітарної допомоги, відбудови лікарень і шкіл”, — написала вона.
Доповнення
30 листопада в межах візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства. У своїй промові вона порівняла бомбардування України російським агресором із бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни.