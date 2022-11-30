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Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії та Північної Ірландії

Зеленська виступила перед парламентом Великої Британії та Північної Ірландії

Київ • УНН

 • 1893885 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У межах візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства. У своїй промові вона порівняла бомбардування України російським агресором із бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни, пише УНН з посиланням на сайт ОП.

Цитата

“Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість. Я приїхала до вас саме по неї — по справедливість, якою має завершитися ця війна так само, як завершилася та війна. Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди”, — сказала перша леді.

Деталі

Під час свого виступу Зеленська продемонструвала кадри знеструмлених унаслідок російських обстрілів українських міст і світлини людей, які змушені шукати електрику й тепло. Зокрема, вона показала фото дівчинки, яку батьки привезли на київську заправку, щоб мати змогу увімкнути їй інгалятор.

Окремо Зеленська зупинилася на фактах численних зґвалтувань українців російськими загарбниками. Цій темі був присвячений її вчорашній виступ на PSVI Conference щодо запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.

“Всюди у звільнених містах і громадах після втечі російської армії знаходять катівні, влаштовані окупантами. Задокументовані тисячі їхніх злочинів, зокрема злочини сексуального насильства. Ми знаємо, що наймолодшій дівчинці, яка була зґвалтована російськими окупантами, — чотири роки. Найстаршій жертві — 85 років. Це встановлені жертви. А скільки тих, про кого ми ще не знаємо?” — додала Зеленська.

Вона також закликала британський парламент та уряд стати лідером глобальних зусиль щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Зокрема, сприяти ухваленню підготовленої Україною резолюції Генеральної асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти нашої країни — за аналогією із Сент-Джеймською декларацією часів Другої світової війни, коли 13 січня 1942 року був підписаний документ, який фіксував волю притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та злочинах проти миру. На цій основі згодом відбувся Нюрнберзький трибунал.

“Сьогодні я прошу вас — ні більше ні менше — стати світовим лідером справедливості. Для України, але й для світу! Бо справедливість потрібна не лише нам і всім нашим постраждалим. Вона потрібна, щоб світ продовжував жити відповідно до цінностей гуманізму, а не права сильного, як хотів би загарбник. Справедливість потрібна, щоб вижив увесь світ”, — наголосила перша леді.

Доповнення

Перша леді Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів росії.

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