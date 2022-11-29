Перша леді: сподіваємося на лідерську роль Великої Британії у створенні міжнародного трибуналу

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“Ми знаємо, що українське питання постійно в центрі уваги британського парламенту. Цінуємо підтримку одного з найвпливовіших парламентів світу. Ми дуже сподіваємося на вашу лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу. Перемога не може бути повноцінною без справедливості”, — зазначила Зеленська.

Перша леді повідомила, що подякувала за це спікеру Палати громад Ліндсі Гойлу одразу після свого виступу в парламенті Великої Британії. Вона також запевнила, що Україна дуже цінує як особисту позицію пана Гойла, який рішуче засуджує російську агресію, так і постійну потужну підтримку британських депутатів.

“Це не лише зброя, яка допомагає нам відбивати агресію та створити повітряний щит над Україною. Ми вдячні насамперед за послідовну людяність в усьому”, — додала Зеленська.