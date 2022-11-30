Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и Северной Ирландии

ukru
19:57 • 32685 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 54361 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 86971 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 129786 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133343 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110494 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104447 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91063 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111087 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136355 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 48891 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 90639 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 20929 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 35923 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 31027 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230016 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260493 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198387 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203720 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239025 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 32685 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 95621 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117268 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119725 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127178 просмотра
Актуальное
Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и Северной Ирландии

Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и Северной Ирландии

Киев • УНН

 • 1893882 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В рамках визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства. В своей речи она сравнила бомбардировки Украины российским агрессором с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны, пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

Цитата

"Вы не сдались. Мы не сдадимся. Но нам нужна не только победа. Нам нужна справедливость. Я приехала к вам именно за ней - за справедливостью, которой должна завершиться эта война так же, как завершилась та война. Невозможно было представить, что после всех преступлений нацистов их оставят безнаказанными. Так же этого не представляем и мы. Так же и мы хотим, чтобы была справедливость и для наших людей, против которых направлены российские ракетные рейды", - сказала первая леди.

Детали

Во время своего выступления Зеленская продемонстрировала кадры обесточенных в результате российских обстрелов украинских городов и фотографии людей, которые вынуждены искать электричество и тепло. В частности, она показала фото девочки, которую родители привезли на киевскую заправку, чтобы иметь возможность включить ей ингалятор.

Отдельно Зеленская остановилась на фактах многочисленных изнасилований украинцев российскими захватчиками. Этой теме было посвящено ее вчерашнее выступление на PSVI Conference по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов.

"Повсюду в освобожденных городах и общинах после бегства российской армии находят пыточные, устроенные оккупантами. Задокументированы тысячи их преступлений, в том числе преступления сексуального насилия. Мы знаем, что самой молодой девочке, которая была изнасилована российскими оккупантами, - четыре года. Самой старшей жертве - 85 лет. Это установленные жертвы. А сколько тех, о ком мы еще не знаем?" - добавила Зеленская.

Она также призвала британский парламент и правительство стать лидером глобальных усилий по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины. В частности, способствовать принятию подготовленной Украиной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала по преступлению агрессии российской федерации против нашей страны - по аналогии с Сент-Джеймской декларацией времен Второй мировой войны, когда 13 января 1942 года был подписан документ, который фиксировал волю привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях против мира. На этой основе впоследствии состоялся Нюрнбергский трибунал.

"Сегодня я прошу вас - ни больше ни меньше - стать мировым лидером справедливости. Для Украины, но и для мира! Потому что справедливость нужна не только нам и всем нашим пострадавшим. Она нужна, чтобы мир продолжал жить в соответствии с ценностями гуманизма, а не права сильного, как хотел бы захватчик. Справедливость нужна, чтобы выжил весь мир", - подчеркнула первая леди.

Дополнение

Первая леди Елена Зеленская надеется, что Великобритания будет играть лидерскую роль в создании специального международного трибунала по преступлениям россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы