Елена Зеленская прибыла во Францию, где встретилась с Брижит Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во Францию для встречи с первой леди страны Брижит Макрон. Об этом УНН пишет со ссылкой на социальные сети Зеленской.
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“Первая леди Франции Брижит Макрон – одна из тех, кого имею честь называть не только коллегой, но и подругой. И, конечно, большим другом Украины: это она встречала украинских детей с онкологией из самолета, когда мы эвакуировали их из Украины “конвоями жизни” в первые дни российского нападения. Ее фонд внес большой вклад в восстановление украинской медицины”, – написала Зеленская на Facebook.
Детали
Одним из пунктов программы визита является совместное посещение парижской школы, в которой учатся украинские дети из семей временных переселенцев. Зеленская отметила, что Париж стал первым французским городом, где началось официальное изучение украинского языка в школах, где также созданы виртуальные классы по обучению украинскому языку.
“А завтра на специальном вечере при поддержке французского сообщества представлю мою благотворительную организацию Фонд Елены Зеленской. Еще в сентябре я создала ее для того, чтобы каждый в мире мог приобщиться к восстановлению Украины, прежде всего – к оказанию гуманитарной помощи, восстановлению больниц и школ”, — она написала.
Дополнение
30 ноября в рамках визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед парламентом Соединенного Королевства. В своем выступлении она сравнила бомбардировки Украины российским агрессором с бомбардировками Британии нацистами во время Второй мировой войны.