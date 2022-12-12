Відбудова, стійкість та зима: у Франції обговорять допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Франції відбудеться дві конференції, які присвячені відбудові нашій державі, стійкості та як пережити зиму в Україні. Відповідні представники вже прибули до Парижа.
Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.
Деталі
Перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші представники України вже прибули до французької столиці, де піднімають питання нашої держави.
Сьогодні, 13 грудня, відбудуться дві конференції на яких обговорять допомогу Україні.
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“Ключове завдання — дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими... А також — спрямування французьких сил — як держави, так і бізнесу, громад Франції — на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави”, — сказав Президент.
У заходах також братиме участь й сам Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції для зустрічі з першою леді країни Бріжит Макрон.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністерка енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору України після російських атак, а також можливість і необхідність запровадження санкцій проти рф в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.