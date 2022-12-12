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Відбудова, стійкість та зима: у Франції обговорять допомогу Україні

Відбудова, стійкість та зима: у Франції обговорять допомогу Україні

Київ • УНН

 • 652521 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Франції відбудеться дві конференції, які присвячені відбудові нашій державі, стійкості та як пережити зиму в Україні. Відповідні представники вже прибули до Парижа.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

Перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші представники України вже прибули до французької столиці, де піднімають питання нашої держави.

Сьогодні, 13 грудня, відбудуться дві конференції на яких обговорять допомогу Україні.

Цитата

“Ключове завдання — дві конференції щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими... А також — спрямування французьких сил — як держави, так і бізнесу, громад Франції — на конкретні проекти з відновлення в Україні. Енергетики, міст, підприємств, лікарень... Тож зараз важливий час у Франції для нашої держави”, — сказав Президент.

У заходах також братиме участь й сам Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції для зустрічі з першою леді країни Бріжит Макрон.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністерка енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше обговорили підтримку енергетичного сектору України після російських атак, а також можливість і необхідність запровадження санкцій проти рф в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

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