От COVID-19 в мире умерло уже более 840 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
Всего в мире 24 891 294 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 948 426), Бразилия (3 846 153), Индия (3 463 972), Россия (982 573), Перу, ЮАР, а также Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (182 535), Бразилии (120 262), Мексике (63 819), Индии (62 550), Великобритании (41 585), Италии, Франции и Испании.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 116 978 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2492 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.