Від COVID-19 у світі померло вже понад 840 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 840 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 людини. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
Всього у світі 24 891 294 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 948 426), Бразилія (3 846 153), Індія (3 463 972), Росія (982 573), Перу, Південно-Африканська Республіка, а також Мексика, Колумбія, Іспанія, Чилі, Аргентина, Іран та Велика Британія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (182 535), Бразилії (120 262), Мексиці (63 819), Індії (62 550), Великій Британії (41 585), Італії, Франції та Іспанії.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 116 978 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 492 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.