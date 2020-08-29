В Україні вже майже 117 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 2 481

Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 835 730. У свою чергу, одужали 16 119 822 людини. Всього у світі 24 646 610 осіб інфіковано.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.