Коронавірус у світі: від хвороби одужало вже понад 16 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 835 730. У свою чергу, одужали 16 119 822 людини. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
Всього у світі 24 646 610 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 913 564), Бразилія (3 804 803), Індія (3 387 500), Росія (977 730), Перу, Південно-Африканська Республіка, а також Мексика, Колумбія, Іспанія, Чилі, Аргентина, Іран та Велика Британія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (181 767), Бразилії (119 504), Мексиці (63 146), Індії (61 529), Великій Британії (41 573), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 718.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 451 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.