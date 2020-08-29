Коронавирус в мире: от болезни выздоровели уже более 16 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 835 730. В свою очередь, выздоровели 16 119 822 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
Всего в мире 24 646 610 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 913 564), Бразилия (3 804 803), Индия (3 387 500), Россия (977 730), Перу, ЮАР, а также Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (181 767), Бразилии (119 504), Мексике (63 146), Индии (61 529), Великобритании (41 573), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4718.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.