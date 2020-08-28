В Україні вже майже 114,5 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 2 438

Так, зі 114 497 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 438 інфікованих, що є антирекордом.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 451 людина, з них 48 — за останню добу.

Одужали від хвороби вже 55 083 людей, за добу - 866.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.