В Україні вже майже 114,5 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 2 438
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 114 497 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 438 інфікованих, що є антирекордом.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 451 людина, з них 48 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 55 083 людей, за добу - 866.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.