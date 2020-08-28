В Украине уже почти 114,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 2 438

Так, из 114 497 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 438 инфицированных, что является антирекордом.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 451 человек, из них 48 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки - 866.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.