Голубовська розповіла про зростання тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей

“На жаль, зростає кількість важких випадків захворювання у молодих людей. Більш того, буквально місяць назад, десь з місяць, може півтора, тому, ми вже стали спостерігати випадки захворювання дуже маленьких дітей. У березні місяці цього не було. Буквально триденні, п’ятиденні діти і теж хворіють на цю коронавірусну інфекцією, і теж досить важку, і теж лежать у відділеннях інтенсивної терапії. Тому, вірус змінюється. Вірус адаптується до нашої людської популяції, він шукає слабкі ланки”, — сказала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, в Україні за добу COVID-19 підтвердили у 95 дітей і 73 медиків.