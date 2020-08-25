Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей

“К сожалению, растет количество тяжелых случаев заболевания у молодых людей. Более того, буквально месяц назад, где-то с месяц, может полтора, назад, мы уже стали наблюдать случаи заболевания очень маленьких детей. В марте месяце этого не было. Буквально трехдневные, пятидневные дети и тоже болеют этой коронавирусной инфекцией, и тоже достаточно тяжелой, и тоже лежат в отделениях интенсивной терапии. Поэтому, вирус меняется. Вирус адаптируется к нашей человеческой популяции, он ищет слабые звенья”, — сказала Ольга Голубовская.

Напомним, в Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 95 детей и 73 медиков.