В Україні за добу COVID-19 підтвердили у 95 дітей та 73 медиків

"За минулу добу захворіло 1 658 осіб, з них 95 дітей, а також 73 медичних працівники. Було госпіталізовано 296 людей. За останню добу в Україні було зафіксовано 25 летальних випадків. При цьому одужало 346 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 108 415 людей. З них 7 362 дитини, а також 10 614 медичних працівників. При цьому загалом одужало 52 870 людей, а летальних випадків 2 318", - зазначив він.



Нагадаємо, в Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі.