В Украине за сутки COVID-19 подтвердили у 95 детей и 73 медиков

"За прошедшие сутки заболело 1658 человек, из них 95 детей, а также 73 медицинских работников. Были госпитализированы 296 человек. За последние сутки в Украине было зафиксировано 25 летальных случаев. При этом выздоровели 346 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболело 108 415 человек. Из них 7362 ребенка, а также 10 614 медицинских работников. При этом в целом выписаны 52 870 человек, а летальных случаев 2318", - отметил он.



Напомним, в Украине 8:40 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи.