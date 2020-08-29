В Украине уже почти 117 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 2 481

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 835 730. В свою очередь, выздоровели 16 119 822 человека. Всего в мире 24 646 610 человек инфицировано.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.