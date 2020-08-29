В Украине уже почти 117 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 2 481

Так, из 116 978 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 481 инфицированных, что является антирекордом.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 492 человек, из них 41 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 56 138 человек, за сутки — 1055.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 835 730. В свою очередь, выздоровели 16 119 822 человека. Всего в мире 24 646 610 человек инфицировано.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.