От 6° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Первый день этой недели, 21 декабря, принесет снег на Левобережье Украины, утром по стране - туманы, температура воздуха будет достигать 6 градусов тепла днем. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, сегодня на Левобережье небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью 1-6° мороза.
На остальной территории без осадков, туман, температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем до плюс 6°.
При этом, объявлено и штормовые предупреждения из-за тумана. Ведь видимость будет ограничена 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили в ГСЧС.
Также, по данным Укргидрометцентра, в связи с понижением температуры воздуха, 21-23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.