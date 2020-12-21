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Від 6° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Перший день цього тижня, 21 грудня, принесе сніг на Лівобережжя України, вранці по країні - тумани, температура повітря сягатиме 6 градусів тепла вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 6° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні на Лівобережжі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби 1-6° морозу.

На решті території без опадів, туман, температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті вдень до плюс 6°.

При цьому, оголошено і штормові попередження з приводу туману. Адже видимість буде обмежена 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попередили у ДСНС.

Також, за даними Укргідрометцентру, у зв'язку iз зниженням температури повітря, 21-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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