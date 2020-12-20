От 5° мороза до 5° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На Левобережье Украины в воскресенье, 20 декабря, пройдет снег, на остальной территории - без существенных осадков, утром возможен туман. Температура воздуха днем будет подниматься максимально до 5 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня на Левобережье небольшой и умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков.
В Украине местами гололедица, на Правобережье сегодня ночью и утром туман.
Холоднее всего в восточных и северо-восточных областях: ночью 1-5° мороза, днем от 2° мороза до 1° тепла; на остальной территории ночью и днем от 0° до 4° тепла, днем в западных и Одесской областях - до 5° тепла.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.