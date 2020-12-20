Від 5° морозу до 5° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Лівобережжі України у неділю, 20 грудня, сніжитиме, на решті території - без істотних опадів, вранці можливі тумани. Температура повітря вдень підніматиметься максимально до 5 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні на Лівобережжі невеликий та помірний сніг; на решті території без істотних опадів.
В Україні подекуди ожеледиця, на Правобережжі сьогодні вночі та вранці туман.
Холодніше у східних та північно-східних областях: вночі 1-5° морозу, вдень від 2° морозу до 1° тепла; на решті території вночі та вдень від 0° до 4° тепла, вдень в західних та Одеській областях - до 5° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.