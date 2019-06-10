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6 марта, 19:19 • 134897 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143419 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Взрывчатку на станции метро "Печерская" не нашли

Взрывчатку на станции метро "Печерская" не нашли

Киев  •  УНН

 • 48647 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Станцию метро "Печерская" проверили после анонимного звонка о минировании. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Печерская" открыта на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, волна "минирований" прокатилась сегодня киевским метрополитеном.

Так, "заминировали" три станции метро: "Театральная", "Теремки" и "Золотые ворота".

Позже поступило сообщение о заминировании станции "Олимпийская", из-за чего ее тоже закрыли.

Впоследствии проверку на станциях "Олимпийская" и "Теремки" завершили. Их открыли на вход и выход. Взрывчатки найдено не было.

Также из-за анонимного звонка о заминировании закрыли на проверку и станцию метро "Печерская".

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