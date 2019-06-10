Взрывчатку на станции метро "Печерская" не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Станцию метро "Печерская" проверили после анонимного звонка о минировании. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Печерская" открыта на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, волна "минирований" прокатилась сегодня киевским метрополитеном.
Так, "заминировали" три станции метро: "Театральная", "Теремки" и "Золотые ворота".
Позже поступило сообщение о заминировании станции "Олимпийская", из-за чего ее тоже закрыли.
Впоследствии проверку на станциях "Олимпийская" и "Теремки" завершили. Их открыли на вход и выход. Взрывчатки найдено не было.
Также из-за анонимного звонка о заминировании закрыли на проверку и станцию метро "Печерская".