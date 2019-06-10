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Хвиля замінувань у Києві: закрито ще одну станцію метро

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Станцію метрополітену "Печерська" зачинено на вхід та вихід через інформацію про замінування. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.

"Станцію "Печерська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метрополітену у Києві.

Пізніше надійшло повідомлення про замінування станції "Олімпійська", через що її теж закрили.

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