Волна минирований в Киеве: закрыто еще одну станцию метро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Станция метрополитена "Печерская" закрыта на вход и выход из-за информации о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сегодня поступило сообщение о заминировании трех станций метрополитена в Киеве.
Позже поступило сообщение о заминировании станции "Олимпийская", из-за чего ее тоже закрыли.