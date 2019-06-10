Волна минирований в Киеве: закрыто еще одну станцию метро

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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 22177 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107677 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105830 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143155 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129375 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129956 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131179 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

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Волна минирований в Киеве: закрыто еще одну станцию метро

Волна минирований в Киеве: закрыто еще одну станцию метро

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Станция метрополитена "Печерская" закрыта на вход и выход из-за информации о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сегодня поступило сообщение о заминировании трех станций метрополитена в Киеве.

Позже поступило сообщение о заминировании станции "Олимпийская", из-за чего ее тоже закрыли.

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