Ще дві станції метро перевірили на вибухівку, рух відновлено

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Станцію "Олімпійська" та "Теремки" відчинено на вхід та вихід. Вибухівки не знайдено. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.

"Станцію "Олімпійська" та "Теремки" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у прес-службі. 

Нагадаємо, раніше сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метрополітену у Києві. У Києві шукають вибухівку на ще одній станції метро

Як повідомляв УНН, у Києві перевіряли інформацію про замінування десяти об’єктів, у тому числі в ТРЦ "Оушен Плаза".

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