Ще дві станції метро перевірили на вибухівку, рух відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Станцію "Олімпійська" та "Теремки" відчинено на вхід та вихід. Вибухівки не знайдено. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.
"Станцію "Олімпійська" та "Теремки" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, раніше сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метрополітену у Києві. У Києві шукають вибухівку на ще одній станції метро.
Як повідомляв УНН, у Києві перевіряли інформацію про замінування десяти об’єктів, у тому числі в ТРЦ "Оушен Плаза".