Еще две станции метро проверили на взрывчатку, движение восстановлено

"Станцию "Олимпийская" и "Теремки" открыто на вход и выход. Проверку закончено. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.



Напомним, ранее сегодня поступило сообщение о заминировании трех станций метрополитена в Киеве. В Киеве ищут взрывчатку еще на одной станции метро .



Как сообщал УНН, в Киеве проверяли информацию о заминировании десяти объектов, в том числе в ТРЦ "Оушен Плаза".