Еще две станции метро проверили на взрывчатку, движение восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Станцию "Олимпийская" и "Теремки" открыто на вход и выход. Взрывчатку не найдено. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станцию "Олимпийская" и "Теремки" открыто на вход и выход. Проверку закончено. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее сегодня поступило сообщение о заминировании трех станций метрополитена в Киеве. В Киеве ищут взрывчатку еще на одной станции метро .
Как сообщал УНН, в Киеве проверяли информацию о заминировании десяти объектов, в том числе в ТРЦ "Оушен Плаза".