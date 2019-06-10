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Вибухівку на станції метро "Печерська" не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Станцію метро "Печерська" перевірили після анонімного дзвінка про мінування. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Печерська" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, хвиля "мінувань" прокотилася сьогодні київським метрополітеном.

Так, "замінували" три станції метро: "Театральна", "Теремки" та "Золоті ворота".

Пізніше надійшло повідомлення про замінування станції "Олімпійська", через що її теж закрили.

Згодом перевірку на станціях "Олімпійська" та "Теремки" завершили. Їх відчинили на вхід та вихід. Вибухівки знайдено не було.

Також через анонімний дзвінок про замінування закрили на перевірку і станцію метро "Печерська".

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