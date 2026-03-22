Выборы в Словении остаются без явного победителя по данным экзитполов

Парламентские выборы в Словении не определили четкого победителя – по предварительным данным экзитполов, премьер Роберт Голоб имеет минимальное преимущество над лидером оппозиции Янезом Яншей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно опросу, партия Голоба "Движение за свободу" набирает около 29,9%, тогда как Словенская демократическая партия Янши – 27,5%. Результаты находятся в пределах статистической погрешности.

Страну ждут сложные переговоры

В парламент проходят семь партий, однако ни одна не получает большинства. Это означает, что формирование правительства потребует коалиционных переговоров, которые могут затянуться.

Аналитики отмечают, что политическая ситуация в стране сильно поляризована.

Словения является заложницей тотального столкновения между Голобом и Яншей – заявил эксперт Миро Гачек.

Кампания прошла на фоне скандалов

Выборы сопровождались громкими обвинениями во вмешательстве и коррупции. Голоб во время дебатов обвинил оппонента в "государственной измене", тогда как Янша отверг эти обвинения.

Кто именно будет формировать правительство, решится после официальных результатов – кандидат должен получить поддержку не менее 46 депутатов парламента.

