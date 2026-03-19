Словения требует расследования вмешательства израильской компании Black Cube в выборы

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать обвинения о вмешательстве израильской разведывательной компании "Black Cube" в предвыборную кампанию в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Агентов компании "Black Cube" обвиняют в "незаконной слежке" после того, как обнародованные записи вызвали скандал в предвыборной кампании накануне голосования 22 марта.

Как отметил Роберт Голоб, вмешательство иностранной частной компании представляет явную гибридную угрозу для Европейского Союза и его государств-членов, что негативно влияет на наши общие ценности, процедуры и политические процессы или потенциально ставит их под угрозу.

Я призываю Комиссию расследовать эти сообщения и передать дело в Европейский центр демократической устойчивости для немедленной оценки угрозы - добавил он.

В августе 2025 года Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля. Данное решение имеет символическое значение из-за почти нулевого объема торговли оружием между странами.