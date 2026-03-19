$43.900.0550.520.11
ukenru
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Шахед-136
Золото

Словения требует расследования вмешательства израильской компании Black Cube в выборы

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Премьер Роберт Голоб призвал ЕС расследовать незаконную слежку частной разведки за политиками. Вмешательство названо гибридной угрозой для всего блока.

Словения требует расследования вмешательства израильской компании Black Cube в выборы

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать обвинения о вмешательстве израильской разведывательной компании "Black Cube" в предвыборную кампанию в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Агентов компании "Black Cube" обвиняют в "незаконной слежке" после того, как обнародованные записи вызвали скандал в предвыборной кампании накануне голосования 22 марта.

Как отметил Роберт Голоб, вмешательство иностранной частной компании представляет явную гибридную угрозу для Европейского Союза и его государств-членов, что негативно влияет на наши общие ценности, процедуры и политические процессы или потенциально ставит их под угрозу.

Я призываю Комиссию расследовать эти сообщения и передать дело в Европейский центр демократической устойчивости для немедленной оценки угрозы

- добавил он.

Напомним

В августе 2025 года Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля. Данное решение имеет символическое значение из-за почти нулевого объема торговли оружием между странами.

Евгений Устименко

Новости Мира
Кибератака
Санкции
Израиль
Европейская комиссия
Европейский Союз
Словения
Урсула фон дер Ляйен