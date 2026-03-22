Вибори в Словенії залишаються без явного переможця за даними екзитполів
Київ • УНН
Екзитполи показують перевагу Роберта Голоба над Янезом Яншею в межах похибки. Для формування уряду партіям доведеться вести складні коаліційні переговори.
Парламентські вибори в Словенії не визначили чіткого переможця – за попередніми даними екзитполів, прем’єр Роберт Голоб має мінімальну перевагу над лідером опозиції Янезом Яншею. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням, партія Голоба "Рух за свободу" набирає близько 29,9%, тоді як Словенська демократична партія Янші – 27,5%. Результати перебувають у межах статистичної похибки.
Країну чекають складні переговори
До парламенту проходять сім партій, однак жодна не отримує більшості. Це означає, що формування уряду вимагатиме коаліційних переговорів, які можуть затягнутися.
Аналітики зазначають, що політична ситуація в країні сильно поляризована.
Словенія є заручницею тотального зіткнення між Голобом і Яншою
Кампанія пройшла на тлі скандалів
Вибори супроводжувалися гучними звинуваченнями у втручанні та корупції. Голоб під час дебатів звинуватив опонента у "державній зраді", тоді як Янша відкинув ці звинувачення.
Хто саме формуватиме уряд, вирішиться після офіційних результатів – кандидат має отримати підтримку щонайменше 46 депутатів парламенту.
Словенія вимагає розслідування втручання ізраїльської компанії Black Cube у вибори19.03.26, 11:30 • 4718 переглядiв