Вибори в Словенії залишаються без явного переможця за даними екзитполів

Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 31852 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 27271 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 49612 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 47682 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 84619 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 95835 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164616 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 77073 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78919 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 15896 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 44124 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 67347 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 20457 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14668 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 8388 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 14768 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 20561 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 31856 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 49617 перегляди
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 57396 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 58770 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 56894 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 57653 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 54442 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Signal

Вибори в Словенії залишаються без явного переможця за даними екзитполів

Київ • УНН

 • 14421 перегляди

Екзитполи показують перевагу Роберта Голоба над Янезом Яншею в межах похибки. Для формування уряду партіям доведеться вести складні коаліційні переговори.

Парламентські вибори в Словенії не визначили чіткого переможця – за попередніми даними екзитполів, прем’єр Роберт Голоб має мінімальну перевагу над лідером опозиції Янезом Яншею. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням, партія Голоба "Рух за свободу" набирає близько 29,9%, тоді як Словенська демократична партія Янші – 27,5%. Результати перебувають у межах статистичної похибки.

Країну чекають складні переговори

До парламенту проходять сім партій, однак жодна не отримує більшості. Це означає, що формування уряду вимагатиме коаліційних переговорів, які можуть затягнутися.

Аналітики зазначають, що політична ситуація в країні сильно поляризована.

Словенія є заручницею тотального зіткнення між Голобом і Яншою

– заявив експерт Міро Гачек.

Кампанія пройшла на тлі скандалів

Вибори супроводжувалися гучними звинуваченнями у втручанні та корупції. Голоб під час дебатів звинуватив опонента у "державній зраді", тоді як Янша відкинув ці звинувачення.

Хто саме формуватиме уряд, вирішиться після офіційних результатів – кандидат має отримати підтримку щонайменше 46 депутатів парламенту.

Словенія вимагає розслідування втручання ізраїльської компанії Black Cube у вибори19.03.26, 11:30 • 4718 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Bloomberg
Словенія