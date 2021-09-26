Выборы в Германии: кандидата в канцлеры уличили в нарушении при голосовании

Детали

Так, Лашет проголосовал утром в воскресенье в своем избирательном округе в Аахене. Фото кандидата возле урны для бюллетеней вызвало интерес у местных СМИ. На фото Лашет стоит со своим бюллетенем, сложенным таким образом, что как окружающим, так и тем, кто видел фото, несложно было рассмотреть, за кого отдал голос политик.

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Как отмечает Dlf, Лашет нарушил правило о сохранении тайны голосования на выборах в Бундестаг.

Издание ссылается на федеральный избирком, на сайте которого говорится, что избиратель должен сложить бюллетень "таким образом, чтобы его голос не было видно". В противном случае избирательная комиссия должна отклонить голос избирателя.

Издание Bild в свою очередь пообщалось по этому поводу с конституционным юристом, профессором Вальтером Михлем. "Избирательная комиссия должна была пожаловаться на это. Но теперь уже поздно", - сказал юрист.

По его словам, выборы в Бундестаг не будут признаны недействительными из-за одного этого голоса.

Пока неизвестно, будет ли поступок Лашета иметь какие-то последствия.

Что было ранее

Как писал УНН, первые ведущие политики в ФРГ уже отдали свои голоса на парламентских выборах, по итогам которых будет избран новый канцлер страны - вместо Ангелы Меркель.

Так, кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц поставил галочки в своем избирательном округе в Потсдаме. Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) также уже проголосовали.

Контекст

Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.

Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.

#EIL

Auch Susanne Laschet hat sichtbar die CDU gewählt und damit möglicherweise gegen die Bundeswahlordnung (§56) verstoßen. pic.twitter.com/lFk3obilHF

Laschet: zwei Kreuze für die CDU. Amtlich. # btw21 pic.twitter.com/isPOHABWqx