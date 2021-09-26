Выборы в Германии: в городке Вупперталь жителей призвали не ходить на голосование из-за бомбы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В немецком городке Вупперталь из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны местных жителей призвали не посещать пять избирательных участков, которые расположены на близком расстоянии от опасной находки, пишет УНН со ссылкой на сообщение городской администрации.
Цитата:
"В вашем районе была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Бомбу необходимо обезвредить на месте. Вы находитесь в зоне, находящейся под угрозой. Пожалуйста, оставайтесь в здании! Закройте окна, а потом держитесь подальше от окон! Обратите внимание на дальнейшие объявления", - говорится в сообщении, предназначенном для людей, живущих в радиусе 500 метров от места обнаружения бомбы.
Детали
Отметим, людей, живущих на расстоянии 250 метров, призвали к эвакуации. По состоянию на 8:30 по местному времени эвакуировано было 400 человек. Кроме того, были изменены маршруты нескольких автобусов, которые проходили в пределах опасного радиуса.
Также жителей призвали пока не посещать находящиеся в этом районе избирательные участки.
"В радиусе 500 метров вокруг обнаруженной бомбы расположены избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, рекомендуется посещать избирательные участки только после того, как будет дано официальное разрешение", - сказано в сообщении администрации.
Речь идет о пяти участках.
Контекст
Сегодня, 26 сентября, в ФРГ проходят парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлер страны.
Нынешняя кампания - самая непредсказуемая за последние годы. Основная интрига - новый федеральный канцлер и окончание эпохи, когда у власти находилась "фрау канцлерин" - Ангела Меркель. Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.