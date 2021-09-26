Вибори в Німеччині: у містечку Вупперталь жителів закликали не ходити на голосування через бомбу

Цитата:

“У вашому районі була виявлена ​​бомба часів Другої світової війни. Бомбу потрібно знешкодити на місці. Ви перебуваєте в зоні, що знаходиться під загрозою. Будь ласка, залишайтеся в будівлях! Закрийте вікна, а потім тримайтеся подалі від вікон! Зверніть увагу на подальші оголошення”, - сказано в повідомленні, призначених для людей, що живуть в радіусі 500 метрів від місця виявлення бомби.

Деталі

Відзначимо, людей, що живуть на відстані 250 метрів, закликали до евакуації. Станом на 8:30 за місцевим часом евакуйовано було 400 осіб. Окрім того, були змінені маршрути декількох автобусів, які проходили в межах небезпечного радіусу.

Також жителів закликали поки не відвідувати виборчі дільниці в цьому районі.

“У радіусі 500 метрів навколо виявленої бомби розташовані виборчі дільниці. Громадянам, які бажають проголосувати тут, рекомендується відвідувати виборчі дільниці лише після того, як буде дано офіційний дозвіл”, - сказано в повідомленні адміністрації.

Йдеться про п’ять дільниць.

Контекст

Сьогодні, 26 вересня, в ФРН відбуваються парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.