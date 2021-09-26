Вибори у Німеччині: кандидата у канцлери спіймали на порушенні при голосуванні

Деталі

Так, Лашет проголосував вранці в неділю в своєму виборчому окрузі в Аахені. Фото кандидата біля урни для бюлетенів викликало інтерес у місцевих ЗМІ. На фото Лашет стоїть зі своїм бюлетенем, складеним таким чином, що як оточуючим, так і тим, хто бачив фото, нескладно було розглянути, за кого віддав голос політик.

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Як зазначає Dlf, Лашет порушив правило про збереження таємниці голосування на виборах до Бундестагу.

Видання посилається на федеральний виборчком, на сайті якого йдеться, що виборець повинен скласти бюлетень "таким чином, щоб його голос не було видно". В іншому випадку виборча комісія повинна відхилити голос виборця.

Видання Bild своєю чергою поспілкувалося з цього приводу з конституційним юристом, професором Вальтером Міхлем. "Виборча комісія повинна була поскаржитися на це. Але тепер уже пізно", - сказав юрист.

За його словами, вибори в Бундестаг не будуть визнані недійсними через один цей голос.

Наразі невідомо, чи буде вчинок Лашета мати якісь наслідки.

Що було раніше

Як писав УНН, перші провідні політики в ФРН вже віддали свої голоси на парламентських виборах, за підсумками яких буде обрано нового канцлера країни - замість Ангели Меркель.

Так, кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц поставив галочки в своєму виборчому окрузі в Потсдамі. Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (СДПН) і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (ХСС) також вже проголосували.

Контекст

Сьогодні, 26 вересня, в ФРН відбуваються парламентські вибори, за їх підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Нинішня кампанія — найбільш непередбачувана за останні роки. Основна інтрига — новий федеральний канцлер і закінчення епохи, коли при владі перебувала “фрау канцлерін” — Ангела Меркель. Меркель вперше з 2005 року не буде очолювати Християнсько-демократичний союз (ХДС) і претендувати на посаду федерального канцлера.

#EIL

Auch Susanne Laschet hat sichtbar die CDU gewählt und damit möglicherweise gegen die Bundeswahlordnung (§56) verstoßen. pic.twitter.com/lFk3obilHF

Laschet: zwei Kreuze für die CDU. Amtlich. #btw21 pic.twitter.com/isPOHABWqx