Вето на законопроект о е-декларировании: Зеленский подал свои предложения

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"Не могу согласиться с предложенным законом подходом, по которому не обеспечивается открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", — говорится в предложениях главы государства.

Детали

Зато президент предлагает сделать открытым доступ к Реестру деклараций, но при этом учесть ряд особенностей в отношении определенных групп декларантов.

Глава государства предлагает установить, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечивает открытый круглосуточный доступ к Единому госреестру деклараций.

В то же время Зеленский считает необходимым определить в законе, что в открытом доступе не будут отображаться декларации, поданные, в частности:



военнослужащими Государственной пограничной службы Украины,



Государственной службы специальной связи и защиты информации,



Управления государственной охраны,



Вооруженных сил Украины и других военных формирований.



Кроме этого, не будут отображаться декларации сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения привлечены к ведению боевых действий, а также раненых, пленных, миротворцев, лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

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НАПК изымает из открытого доступа такие декларации на основании письменного представления руководителя госоргана, где проводит службу (работает) соответствующий субъект декларирования.

В свою очередь, эти исключения не будут касаться:



военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, на других должностях в аппаратах министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов системы правосудия или командированных на такие должности;



которые входят в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или командированы в них;



которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);



которые осуществляют подготовку, организацию, проведение закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения.



Президент также предлагает установить, что со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, НАПК обеспечит открытый доступ к декларациям, содержащимся в Едином госреестре, всем лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Цитата

"Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, (.) не позднее 60 дней со дня вступления в силу этого закона", — добавляется в предложениях к документу.

Контекст

Президент Украины ветировал законопроект о е-декларировании (№9534), в котором были ограничения электронного декларирования. Законопроект предусматривал восстановление обязанности подавать е-декларации об имуществе для чиновников и народных депутатов.

Призыв к президенту Зеленскому ветировать это решение опубликовали даже в Европарламенте. Ведь законопроект о возобновлении декларирования предусматривает закрытость реестра деклараций еще на один год.