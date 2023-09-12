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Вето на законопроєкт про е-декларування: Зеленський подав свої пропозиції

Вето на законопроєкт про е-декларування: Зеленський подав свої пропозиції

Київ • УНН

 • 388605 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент Зеленський вніс пропозиції до ветованого законопроєкту щодо відновлення електронного декларування для посадових осіб та місцевого самоврядування. Глава держави пропонує Верховній Раді зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів. Відповідні пропозиції щодо законопроєкту № 9534 опубліковані на офіційному сайті парламенту. Останні зміни у документ були внесені 12 вересня, пише УНН.

Цитата

"Не можу погодитися із запропонованим законом підходом, за яким не забезпечується відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", — йдеться у пропозиціях глави держави.

Деталі

Натомість президент пропонує зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але при цьому врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Голова держава пропонує встановити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного держреєстру декларацій.
У той же час Зеленський вважає за необхідне визначити в законі, що у відкритому доступі не відображатимуться декларації, подані, зокрема:

  • військовослужбовцями Державної прикордонної служби України,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
  • Управління державної охорони,
  • Збройних сил України та інших військових формувань.

Крім цього, не відображатимуться декларації співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій, а також поранених, полонених, миротворців, осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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НАЗК вилучає з відкритого доступу такі декларації на підставі письмового подання керівника держоргану, де проводить службу (працює) відповідний суб'єкт декларування.

Ці винятки не стосуватимуться:

  • військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або відряджених на такі посади;
  • які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;
  • які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
  • які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Президент також пропонує встановити, що з дня, наступного за днем припинення або скасування воєнного стану, НАЗК забезпечить відкритий доступ до декларацій, що містяться в Єдиному держреєстрі, всім особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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"Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, (...) не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом", — додається у пропозиціях до документа.

Контекст

Президент України ветував законопроєкт про е-декларування (№9534), у якому були обмеження електронного декларування.

Законопроєкт передбачав відновлення обов'язку подавати е-декларації про майно для чиновників та народних депутатів.

Заклик до президента Зеленського ветувати це рішення опублікували навіть в Європарламенті. Адже законопроєкт про відновлення декларування передбачає закритість реєстру декларацій ще на один рік.

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