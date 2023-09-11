НАЗК: за минулий тиждень лише один нардеп подав декларацію за 2021 рік, за 2022 рік - два
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За минулий тиждень лише один народний депутат подав декларацію за 2021 рік, за 2022 рік - два нардепи. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.
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«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило дані лічильника подання декларацій: за минулий тиждень 1516 публічних службовців подали декларації за 2021 рік, 2766 – за 2022 рік», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що всього станом на 11 вересня декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. посадовців.
Так, серед них:
· 51 народний депутат (+ 1 за тиждень);
· п’ять міністрів (без змін);
· три заступники керівника Офісу Президента (без змін);
· 35 740 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці, які обіймають керівні посади, + 207 за тиждень);
· 2 636 суддів (+ 36 за тиждень, у т.ч. один суддя Конституційного Суду України);
· 10 073 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+ 56 за тиждень);
· 7 голів ОДА та ОВА (без змін).
«За 2022 рік подали декларації понад 281,8 тис. осіб. Зокрема, 35 народних депутатів (+2 за тиждень), два заступники керівника Офісу Президента (без змін), чотири члени Уряду (без змін), три голови ОДА/ОВА (без змін)», - зазначається в повідомленні.
У НАЗК нагадали, що минулого тижня парламент ухвалив законопроект № 9534, який передбачає відновлення обов’язкового декларування та перевірки декларацій, однак при цьому створює лазівки для корупції.
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«Очікуємо рішення Президента України щодо зазначеного законопроекту», - заявляють в НАЗК.