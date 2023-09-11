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НАПК: за прошедшую неделю только один нардеп подал декларацию за 2021 год, за 2022 год - два

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. За прошедшую неделю только один народный депутат подал декларацию за 2021 год, за 2022 год - два нардепа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Цитата

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило данные счетчика подачи деклараций: за прошедшую неделю 1516 публичных служащих подали декларации за 2021 год, 2766 – за 2022 год», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что всего по состоянию на 11 сентября декларации за 2021 год подали уже 401,8 тыс. чиновников.

Так, среди них:

· 51 народный депутат (+ 1 за неделю);

· пять министров (без изменений);

· три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений);

· 35 740 должностных лиц категорий «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности, + 207 за неделю);

· 2 636 судей (+ 36 за неделю, в т.ч. один судья Конституционного Суда Украины);

· 10 073 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 56 за неделю);

· 7 глав ОГА и ОГА (без изменений).

«За 2022 год подали декларации более 281,8 тыс. человек. В частности, 35 народных депутатов (+2 за неделю), два заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений), четыре члена Правительства (без изменений), три председателя ОГА/ОВА (без изменений)», - отмечается в сообщении.

В НАПК напомнили, что на прошлой неделе парламент принял законопроект № 9534, который предусматривает восстановление обязательного декларирования и проверки деклараций, однако при этом создает лазейки для коррупции. 

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«Ожидаем решения Президента Украины относительно указанного законопроекта», - заявляют в НАПК.

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