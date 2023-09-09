Буде вето: Зеленський не підпише закон про е-декларування і запропонує Раді відкрити декларації одразу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський накладе вето на законопроєкт №9534 та поверне документ до ВР з пропозицією відкрити реєстр майнових декларацій чиновників одразу. Про це повідомив нардеп Ярослав Желензняк і додав, що ймовріно наприкінці вересня парламент підтримає пропозиції Президента, передає УНН.
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"... по відкриттю є-декларацій і долю законопроекту №9534. Коротко буде вето", - повідомив Железняк.
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За словами нардепа, вчора закон повністю підготували на підпис Голові Верховної Ради України.
"У найближчі дні з відрядження з Японії (Саміт G7 + Україна на рівні глав парламентів) повернеться наш Спікер та завізує законопроєкт. Далі законопроєкт офіційно попаде в ОП для підпису Президента.
За інформацією з багатьох джерел, Президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу. Потім Парламент десь в 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціям", - написав Железняк.
Він також наголосив, що за голоси взагалі немає сенсу турбуватися.
"... є відчуття що вже зараз за правку буде десь наближатися до конституційної більшості", - резюмував нардеп.
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Нагадаємо
Верховна Рада Україна ухвалила головний законопроект про повернення декларування в цілому. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосували 329 нардепів. Проте головна правка 371- про відкриття декларацій, не набрала голосів: 199.