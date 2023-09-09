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Будет вето: Зеленский не подпишет закон о е-декларировании и предложит Раде открыть декларации сразу - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наложит вето на законопроект №9534 и вернет документ в ВР с предложением открыть реестр имущественных деклараций чиновников сразу. Об этом сообщил нардеп Ярослав Желензняк и добавил, что вероятно в конце сентября парламент поддержит предложения Президента, передает УНН.

Цитата

"... по открытию е-деклараций и судьбу законопроекта №9534. Коротко - будет вето", - сообщил Железняк.

Детали

По словам нардепа, вчера закон полностью подготовили на подпись Главе Верховной Рады Украины.

"В ближайшие дни из командировки из Японии (Саммит G7 + Украина на уровне глав парламентов) вернется наш Спикер и завизирует законопроект. Далее законопроект официально попадет в ОП для подписи Президента.

По информации из многих источников, Президент быстро наложит вето. И предложит свои правки, так чтобы декларации были открыты сразу. Потом Парламент где-то в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям", - написал Железняк.

Он также подчеркнул, что за голоса вообще нет смысла беспокоиться.

"... есть ощущение что уже сейчас за правку будет где-то приближаться к конституционному большинству", - резюмировал нардеп.

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Напомним

Верховная Рада Украины приняла главный законопроект о возвращении декларирования в целом. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосовали 329 нардепов. Однако главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199.

Украинские Национальные Новости

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