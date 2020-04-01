Ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Тернопольская областная футбольная ассоциация поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.
Так, ассоциация создала координационный штаб, который будет сотрудничать с органами государственной и местной власти.
"Обращаемся к нашим футболистам (ветеранам футбола), которые оказались в трудной жизненной ситуации. В случае необходимости помощи, болезни или отсутствия продуктов питания на время карантина, структуры Ассоциации и ее региональные подразделения готовы Вам оказать посильную помощь", - отметил председатель Ассоциации футбола Тернопольской области Тарас Юрик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов
Общая координация штабом осуществляется первым заместителем председателя Ассоциации футбола Тернопольской области Василием Заторским.
С контактными телефонами представителей районных подразделений АФТ можно ознакомиться по ссылке:
https://ffternopil.com/news/4887/
Как писал УНН, в Сумской области врачей областного дома ребенка на работу будет доставлять "футбольный" транспорт.
Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решение об отказе от части своих зарплат. Соответствующие средства направят на борьбу с коронавирусом.