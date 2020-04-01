Ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93126 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102040 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104156 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111530 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100322 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104902 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106563 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131501 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом

Ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Тернопольская областная футбольная ассоциация поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.

Так, ассоциация создала координационный штаб, который будет сотрудничать с органами государственной и местной власти.

"Обращаемся к нашим футболистам (ветеранам футбола), которые оказались в трудной жизненной ситуации. В случае необходимости помощи, болезни или отсутствия продуктов питания на время карантина, структуры Ассоциации и ее региональные подразделения готовы Вам оказать посильную помощь", - отметил председатель Ассоциации футбола Тернопольской области Тарас Юрик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов

Общая координация штабом осуществляется первым заместителем председателя Ассоциации футбола Тернопольской области Василием Заторским.

С контактными телефонами представителей районных подразделений АФТ можно ознакомиться по ссылке:

https://ffternopil.com/news/4887/

Как писал УНН, в Сумской области врачей областного дома ребенка на работу будет доставлять "футбольный" транспорт.

Напомним, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ приняли решение об отказе от части своих зарплат. Соответствующие средства направят на борьбу с коронавирусом.

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