Ветеранам футболу у Тернополі організують доставку ліків і продуктів додому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Тернопільська обласна футбольна асоціація підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби асоціації.
Так, асоціація створила координаційний штаб, який співпрацюватиме з органами державної і місцевої влади.
"Звертаємося до наших футболістів (ветеранів футболу), які опинилися в скрутній життєвій ситуації. У випадку потреби допомоги, хвороби чи відсутності продуктів харчування на час карантину, структури Асоціації та її регіональні підрозділи готові Вам надати посильну допомогу", – зазначив голова Асоціації футболу Тернопільщини Тарас Юрик.
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Загальна координація штабом здійснюється першим заступником голови Асоціації футболу Тернопільщини Василем Заторським.
Із контактними телефонами представників районних підрозділів АФТ можна ознайомитися за посиланням:
https://ffternopil.com/news/4887/
Як писав УНН, на Сумщині лікарів обласного будинку дитини на роботу доставлятиме "футбольний" транспорт.
Нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ прийняли рішення про відмову від частини своїх зарплат. Відповідні кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.