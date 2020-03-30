На Сумщині лікарів обласного будинку дитини на роботу доставлятиме "футбольний" транспорт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Асоціація футболу Сумської області (АФСО) підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Української асоціації футболу.

Так, відтепер автомобіль АФСО доставлятиме лікарів та медпрацівників до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини. Такої домовленості було досягнуто у ході зустрічі голови асоціації футболу області Андрія Прохоровича з представником управління охорони здоров’я обласної адміністрації.

В асоціації нагадали, що ініціативу УАФ щодо підтримки ветеранів футболу підтримали також у Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Тернопільській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській обласних асоціацій обласних асоціаціях, а також в Асоціації ветеранів футболу України та в Асоціації футболу АР Крим.

Як писав УНН, УАФ ініціював передачу своїх автомобілей у всіх регіонах України на потреби лікарів.

Також нагадаємо, тренери українського футболу і співробітники УАФ прийняли рішення про відмову від частини своїх зарплат. Відповідні кошти направлять на боротьбу з коронавірусом.

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